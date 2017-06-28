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Главная Новости Происшествия

Калининградка отсудила 100 тыс. рублей у мотоциклиста, сбившего её вне "зебры"

27 июня 201720:56
  1116 0
Архив Клопс.Ru
В Калининграде местная жительница отсудила компенсацию морального вреда у сбившего её мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
 
Инцидент произошёл летом 2016 года на ул. Киевской. Женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. На неё совершил наезд водитель мотоцикла Yamaha. Истица получила травмы, расцененные как вред здоровью средней тяжести. Длительное время она находилась на амбулаторном лечении.
 
"В соответствии со ст.ст. 151, 1100 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности. Согласно ст. 1083 ГК РФ, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен", – сообщили в пресс-службе.
 
Водитель мотоцикла был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ и оштрафован. При определении размера компенсации суд принял во внимание обстоятельства ДТП, степень перенесённых истицей физических и нравственных страданий, а также грубую неосторожность и нарушение ПДД с её стороны. Суд постановил взыскать с водителя мотоцикла компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.
 

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