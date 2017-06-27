В Калининграде компания молодых людей разбила автомобиль, провожая друга в армию (видео)

В Калининграде компания молодых людей разбила автомобиль, провожая хозяина машины в армию. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



21 июня на парковке СК "Янтарный" на Сельме разгромили автомобиль Ford. Прохожие вызвали сотрудников полиции и ГИБДД. Выяснилось, что хозяин автомобиля находился рядом с машиной. Таким образом, молодёжь решила проводить его в армию.