В Калининграде компания молодых людей разбила автомобиль, провожая друга в армию (видео)
Кадр видеозаписи системы "Безопасный город"
В Калининграде компания молодых людей разбила автомобиль, провожая хозяина машины в армию. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
21 июня на парковке СК "Янтарный" на Сельме разгромили автомобиль Ford. Прохожие вызвали сотрудников полиции и ГИБДД. Выяснилось, что хозяин автомобиля находился рядом с машиной. Таким образом, молодёжь решила проводить его в армию.
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