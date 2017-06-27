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В Светлогорске из-за нарушений правил безопасности на стройке пострадал подросток

16:16
  986 0
Архив Клопс.Ru
В Светлогорске из-за нарушений главным инженером правил безопасности при ведении строительных работ пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.
 
С сентября по декабрь 2016 года мужчина демонтировал забор вокруг административно-торгового комплекса, где проводились строительные работы. Из-за этого на стройку мог попасть любой желающий.
 
"27 января 2017 года 17-летний подросток зашёл на строительную площадку. Гуляя по зданию, он упал с лестничного спуска с перепадом высот свыше двух метров, не имеющего на парапете защитного ограждения. Несовершеннолетний получил множественные травмы", — добавили в ведомстве.
 
Следователи возбудили уголовное дело против главного инженера по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ"). В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. При расследовании уголовного дела было допрошено порядка десяти свидетелей, проведён ряд криминалистических судебных экспертиз, судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело передадут в суд.
 

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