В Гурьевске во дворе дома местные жители нашли авиабомбу (фото)

Во вторник, 27 июня, в Гурьевске местные жители нашли авиабомбу времён войны. Об этом Клопс.Ru сообщили жители.



Снаряд обнаружили на ул. Парковой. Накануне во двор дома привезли землю для разравнивания местности. Авиабомбу обнаружили, когда рабочие начали раскидывать её.

"Трактор поднял ковш с землёй. Оттуда выкатилась бомба. Я увидел и сказал водителю прекратить все работы", — рассказал местный житель Виктор.

Мужчина позвонил в единую диспетчерскую службу. На месте работает полиция, сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию.