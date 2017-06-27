Калининградец обокрал магазин и попался, когда пришёл за спрятанным добром
В Калининграде вор, обокравший магазин, попался полиции, когда пришёл за спрятанным товаром. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В ночь на воскресенье, 25 июня, на ул. Батальной 21-летний местный житель сломал стену торговой палатки и украл 54 блока сигарет и 175 зажигалок. Товар он спрятал в салоне автомобиля, который припарковал недалеко от магазина. Молодой человек хотел дождаться, когда следственно-оперативная группа закончит работу, и вернуться за сигаретами. Но полицейские выставили около машины засаду и спустя несколько часов поймали злоумышленника.
Сумму ущерба оценили в 53 тысячи рублей. Оказалось, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление и грабёж. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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