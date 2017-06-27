112: в Балтийске обвалился балкон, пострадали двое мужчин

В ночь на 27 июня в Балтийске обвалился балкон жилого дома. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".

ЧП произошло на ул. Ушакова около 0:00. На втором этаже сломались перила балкона. Из-за этого двое мужчин, которые в этот момент находились на нём, упали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и спасатели.



47-летнему и 40-летнему мужчинам оказали первую медицинскую помощь и увезли в больницу Калининграда. У одного — перелом голени, у второго — ушиб грудной клетки. Об этом сообщает источник в экстренных службах города.