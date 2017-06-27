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Главная Новости Происшествия

112: в Балтийске обвалился балкон, пострадали двое мужчин

12:00
  2457 1
Архив Клопс.Ru
В ночь на 27 июня в Балтийске обвалился балкон жилого дома. Об этом говорится в сообществе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".
 
ЧП произошло на ул. Ушакова около 0:00. На втором этаже сломались перила балкона. Из-за этого двое мужчин, которые в этот момент находились на нём, упали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и спасатели. 
 
47-летнему и 40-летнему мужчинам оказали первую медицинскую помощь и увезли в больницу Калининграда. У одного — перелом голени, у второго — ушиб грудной клетки. Об этом сообщает источник в экстренных службах города.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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C-500
C-500 #
15:06
Так балкон или перила?! Клопс жжет.
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