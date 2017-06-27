В Киеве на перекрёстке ул. Соломенской и Алексеевской произошёл теракт
Во вторник, 27 июня, в Киеве на пересечении ул. Соломенской и Алексеевской произошёл теракт. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на главу департамента коммуникаций МВД Украины Артёма Шевченко.
Утром на перекрёстке взорвался автомобиль Mercedes. Погиб 39-летний военнослужащий Вооружённых сил Украины, начальник спецназа Главного управления разведки минобороны. Также пострадал ещё один человек, его жизни ничего не угрожает.
"По картине преступления, которая есть на данный момент, очевидно, что сработало взрывное устройство, какое именно будет установлено", — заявил Артём Шевченко.
Он также отметил, что это был спланированный террористический акт. Расследованием дела занимаются следователи киевской полиции.
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