В Калининграде на ул. Летней потушили кафе

Ночью во вторник, 27 июня, на ул. Летней в Калининграде загорелось кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 1:03. В одноэтажном офисном здании из кирпича, где находится кафе площадью 20 кв.м., горело кухонное оборудование.

Для тушения пожара привлекались расчёты в составе 11 человек и двух единиц техники. Пострадавших нет, отметили в МЧС.