У самолёта из Калининграда, экстренно севшего во Внуково, сработала сигнализация нештатной работы двигателя
У самолёта из Калининграда, совершившего экстренную посадку в аэропорту Внуково, сработала сигнализация нештатной работы двигателя. Об этом Клопс.Ru сообщил официальный представитель авиакомпании "Россия", выполнявшей рейс.
"Во время захода на посадку рейса FV 6128 из Калининграда в Москву сработала сигнализация нештатной работы двигателя. Лайнер совершил посадку в штатном режиме в 22.02 в аэропорту назначения. Воздушное судно незамедлительно было отстранено от выполнения дальнейших полетов до окончания проверки, поскольку безопасность полетов – безусловный приоритет авиакомпании "Россия", – отметил представитель перевозчика.
В пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Аварийные средства не применялись.
В воскресенье, 25 июня, во Внуково совершил
экстренную посадку Airbus A319, летевший из Калининграда в Москву. Проблема обнаружилась при заходе на посадку. По некоторым данным, вышел из строя правый двигатель.
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