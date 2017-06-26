У самолёта из Калининграда, экстренно севшего во Внуково, сработала сигнализация нештатной работы двигателя

У самолёта из Калининграда, совершившего экстренную посадку в аэропорту Внуково, сработала сигнализация нештатной работы двигателя. Об этом Клопс.Ru сообщил официальный представитель авиакомпании "Россия", выполнявшей рейс.

"Во время захода на посадку рейса FV 6128 из Калининграда в Москву сработала сигнализация нештатной работы двигателя. Лайнер совершил посадку в штатном режиме в 22.02 в аэропорту назначения. Воздушное судно незамедлительно было отстранено от выполнения дальнейших полетов до окончания проверки, поскольку безопасность полетов – безусловный приоритет авиакомпании "Россия", – отметил представитель перевозчика.

В пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Аварийные средства не применялись.