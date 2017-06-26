Источник: мужчину на Дубовой аллее нашли повешенным
40-летнего мужчину, тело которого нашли на ул. Дубовая аллея, обнаружили повешенным. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.
Личность погибшего уже установили. Следователи планируют провести судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти. Об этом сообщили в СУ регионального Следственного комитета.
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