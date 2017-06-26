Против калининградца, устроившего подпольное казино на Еловой аллее, возбудили уголовное дело
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Следователи СК РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело против местного жителя, устроившего подпольное казино. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.
С декабря 2016 года по февраль 2017 24-летний калининградец организовал на ул. Еловая аллея подпольное заведение для игры в покер. В помещении находилось специальное оборудование: столы, игральные фишки и карты.
Уголовное дело возбудили по статье 171 УК РФ ("Незаконное проведение азартных игр"). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
"Сумма дохода в результате незаконного проведения азартных игр в настоящее время устанавливается следственным путём наряду с иными обстоятельствами совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — пояснили в ведомстве.
В феврале 2017 года в Калининграде закрыли два подпольных казино
. Первое казино работало на Еловой аллее. На момент проверки в зале находились 26 игроков в покер. С места происшествия изъяли три покерных стола, колоды карт, фишки, ноутбук и около 100 тысяч рублей.
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