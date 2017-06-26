Против калининградца, устроившего подпольное казино на Еловой аллее, возбудили уголовное дело

Следователи СК РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело против местного жителя, устроившего подпольное казино. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.



С декабря 2016 года по февраль 2017 24-летний калининградец организовал на ул. Еловая аллея подпольное заведение для игры в покер. В помещении находилось специальное оборудование: столы, игральные фишки и карты.



Уголовное дело возбудили по статье 171 УК РФ ("Незаконное проведение азартных игр"). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.



"Сумма дохода в результате незаконного проведения азартных игр в настоящее время устанавливается следственным путём наряду с иными обстоятельствами совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — пояснили в ведомстве.

