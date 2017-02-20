В Калининграде закрыли два подпольных казино (фото)
Фото пресс-службы регионального УМВД
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В Калининграде полицейские обнаружили два незаконных игорных заведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Первое казино работало на Еловой аллее. На момент проверки в зале находились 26 игроков в покер. В помещении также была 27-летняя сотрудница заведения, принимавшая от посетителей деньги. С места происшествия изъяли три покерных стола, колоды карт, фишки, ноутбук и около 100 тысяч рублей.
Второй игорный дом располагался на ул. Бассейной. Во время проверки в зале находились предполагаемый организатор бизнеса и семь игроков. С места происшествия изъяли покерный стол, карты и 10 тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят проверку по данным фактам. В правоохранительных органах решат вопрос о возбуждении уголовных дел.
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