В выходные на дорогах области два автомобиля врезались в деревья
В Калининградской области за выходные два автомобиля врезались в придорожные деревья. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В субботу, 24 июня, в пос. Фурманово в 5:50 водитель Renault превысил скорость и врезался в дерево. В результате ДТП 22-летний пассажир получил травмы.
Аналогичная авария произошла 25 июня на ул. Парковой в Калининграде. Женщина-водитель выбрала небезопасный скоростной режим. Она не справилась с управлением, и Mazda врезалась в дерево. Пострадала водитель иномарки.
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