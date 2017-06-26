В выходные на дорогах области два автомобиля врезались в деревья

В Калининградской области за выходные два автомобиля врезались в придорожные деревья. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 24 июня, в пос. Фурманово в 5:50 водитель Renault превысил скорость и врезался в дерево. В результате ДТП 22-летний пассажир получил травмы.

Аналогичная авария произошла 25 июня на ул. Парковой в Калининграде. Женщина-водитель выбрала небезопасный скоростной режим. Она не справилась с управлением, и Mazda врезалась в дерево. Пострадала водитель иномарки.