В Гвардейске ищут 87-летнюю пенсионерку, пропавшую в субботу

В Гвардейске разыскивают 87-летнюю Нину Новосёлову, пропавшую в субботу. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пенсионерка вышла гулять в 16:00 в субботу, 24 июня. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост около 150-160 см, седые волосы. Она сутулится. Была одета в коричневую куртку и зелёный платок, с собой имела трость.

По словам родственников пропавшей, она часто гуляет в городе. Обычно она находится в районе площади.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом в полицию по номерам: 8 (401) 593 22 02, 02 или 102, или 8 911 473 26 62 (Юлия), 8 952 799 33 71 (Марина).