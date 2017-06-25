Под Зеленоградском нашли торпеду ВМС США времён Второй мировой войны

В субботу, 24 июня, под Зеленоградском обнаружили торпеду времён Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

Снаряд нашли в пос. Кострово. Речь идёт о головной части торпеды MK-13. Это основная авиационная торпеда, применявшаяся флотом США во время Второй мировой войны. Снаряд был обезврежен.