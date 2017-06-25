В Черняховске пожарные спасли от огня "Оку"

В воскресенье, 25 июня, в Черняховске сгорели три деревянных сарая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в 2:30. На ул. Чкалова горели обитые жестью сараи размером 4,5х3 метра каждый. Пожарные спасли от огня находящиеся рядом гараж и автомобиль "Ока".

Пострадавших нет. Пожар тушили шесть человек и две единицы техники.