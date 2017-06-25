Под Зеленоградском потушили полигон ТБО

В субботу, 24 июня, в пос. Круглово Зеленоградского района загорелся полигон твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в 14:25. Огонь охватил 200 кв.м. полигона.

"Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-33 в составе 3 человек и 1 единицы техники", – говорится в сообщении.