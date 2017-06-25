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Главная Новости Происшествия

Под Зеленоградском потушили полигон ТБО

09:16
  565 0
Архив Клопс.Ru
В субботу, 24 июня, в пос. Круглово Зеленоградского района загорелся полигон твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.
 
Сообщение о возгорании поступило в 14:25. Огонь охватил 200 кв.м. полигона. 
 
"Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-33 в составе 3 человек и 1 единицы техники", – говорится в сообщении.
 

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