В Черняховске Renault сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

В пятницу, 23 мая, в Черняховске мужчина попал под колёса автомобиля Renault. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в 15:58 на ул. Курчатова. Пострадавший – мужчина 1951 г.р. По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил травмы.