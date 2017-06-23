На ул. Емельянова и проспекте Калинина из-за ремонта дорог образовались пробки

В пятницу днём, 23 июня, на двух улицах Калининграда из-за ремонта дорог образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают автомобилисты.



На проспекте Калинина движение идёт по одной полосе по направлению к ул. Дзержинского. На ул. Емельянова частично ограничена полоса для проезда. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения автотранспорта на указанных улицах не превышает 7 км/ч.

Ремонт на ул. Емельянова начался в четверг, 22 июня. На проспекте Калинина к работам приступили сегодня.