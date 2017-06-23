На ул. Емельянова и проспекте Калинина из-за ремонта дорог образовались пробки
В пятницу днём, 23 июня, на двух улицах Калининграда из-за ремонта дорог образовались пробки. Об этом Клопс.Ru сообщают автомобилисты.
На проспекте Калинина движение идёт по одной полосе по направлению к ул. Дзержинского. На ул. Емельянова частично ограничена полоса для проезда. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения автотранспорта на указанных улицах не превышает 7 км/ч.
Ремонт на ул. Емельянова начался в четверг, 22 июня. На проспекте Калинина к работам приступили сегодня.
В июне власти города на два месяца запретили проезд
грузовикам по ул. Емельянова из-за ремонта дороги. По новой федеральной программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской агломерации в предстоящие два года дороги отремонтируют
на сумму 2,5 миллиарда рублей. Всего программа рассчитана до 2025 года.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.