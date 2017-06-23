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Главная Новости Происшествия

За "Спартак": вандалы разрисовали один из спусков к Верхнему озеру (фото)

13:18
  2131 12
Клопс.Ru
8 фото
В пятницу, 23 июля, неизвестные фанаты клуба "Спартак" разрисовали один из спусков к Верхнему озеру в Калининграде. Об этом сообщает журналист Клопс.Ru.

Вандалы могли нанести надписи ночью или ранним утром. Накануне, по словам местных жителей, спуск ещё был чистым. С утра там появилась надпись "Спартак". В ближайшее время подрядчик планирует закрасить рисунки. В пресс-службе УМВД по Калининградской области пообещали прокомментировать информацию позднее.

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12 комментариев Правила комментирования

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Наблюдатель...
... Наблюдатель #
13:21
Красиво и аккуратно. Лучше чем обычное слово из трёх букв
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KelvinKort
KelvinKort #
13:24
Да это ППС-ники стопудово накалякали. Иначе где же были ППС-ники?За пять минут такую "красоту" не наваять... )))
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podushka
podushka #
13:30
Одноклеточная молодёжь с гуглом вместо мозгов 
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Prist
Prist #
14:13
А у тебя, что вместо мозгов ? Опилки ?
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podushka
podushka #
14:39
Ты только что доказал что у тебя вообще мозгов нет
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Prist
Prist #
15:41
СПАРТАК - ЧЕМПИОН!
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Kerli Clare
Kerli Clare #
13:38
тупизм великий..и ради этого столько телодвижений
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Наиглубочайшеуважаемый
Наиглубочайшеуважаемый #
13:50
Вот оно доказательство неадекватности любителей футбола.
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Kerli Clare
Kerli Clare #
14:05
Вот оно доказательство неадекватности любителей футбола.
а что будет на чемпионат мира в 2018 году? Страшно представить во что превратится город.
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cajewa 1
cajewa 1 #
15:11
Чем бы детё не тешилось ,лишь бы не плакало.Хорошо что творческие способности развивают,все же лучше чем в подворотне с ножиком стояло,или на митинге путиноидов участвовало.А вообще спартак фуфло голимое и там играют уроды кривоногие.
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Наиглубочайшеуважаемый
Наиглубочайшеуважаемый #
15:57
Это не творчество, это порча имущества. Такие в подворотне с ножиком обычно стоят после прихода к власти типа Овальных и Анальных чтоб добыть денег на наркоту или краску с ацетоном
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IdHXA
IdHXA #
15:47
Спартак - Myдaк !
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