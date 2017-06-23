За "Спартак": вандалы разрисовали один из спусков к Верхнему озеру (фото)
В пятницу, 23 июля, неизвестные фанаты клуба "Спартак" разрисовали один из спусков к Верхнему озеру в Калининграде. Об этом сообщает журналист Клопс.Ru.
Вандалы могли нанести надписи ночью или ранним утром. Накануне, по словам местных жителей, спуск ещё был чистым. С утра там появилась надпись "Спартак". В ближайшее время подрядчик планирует закрасить рисунки. В пресс-службе УМВД по Калининградской области пообещали прокомментировать информацию позднее.
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