За "Спартак": вандалы разрисовали один из спусков к Верхнему озеру (фото)

В пятницу, 23 июля, неизвестные фанаты клуба "Спартак" разрисовали один из спусков к Верхнему озеру в Калининграде. Об этом сообщает журналист Клопс.Ru.



Вандалы могли нанести надписи ночью или ранним утром. Накануне, по словам местных жителей, спуск ещё был чистым. С утра там появилась надпись "Спартак". В ближайшее время подрядчик планирует закрасить рисунки. В пресс-службе УМВД по Калининградской области пообещали прокомментировать информацию позднее.