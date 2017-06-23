Пьяный пенсионер, ударивший кулаком по лицу сотрудницу скорой, предстанет перед судом

В Калининграде перед судом предстанет 70-летний мужчина, которого обвиняют в избиении фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.



"Уголовное дело было возбуждено и принято к производству следователем следственного отдела по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР по инициативе руководства следственного отдела. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении ведомства.