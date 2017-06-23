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Главная Новости Происшествия

Пьяный пенсионер, ударивший кулаком по лицу сотрудницу скорой, предстанет перед судом

12:32
  1129 1
Архив Клопс.Ru
В Калининграде перед судом предстанет 70-летний мужчина, которого обвиняют в избиении фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.

"Уголовное дело было возбуждено и принято к производству следователем следственного отдела по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР по инициативе руководства следственного отдела. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл 23 мая 2017 года. Пожилой мужчина, будучи пьяным, упал и сильно ударился головой на ул. Черняховского. На место прибыли медики скорой помощи, которые решили госпитализировать пострадавшего. После приезда в БСМП фельдшер попыталась оказать пациенту медицинскую помощь, однако он в ответ на это ударил женщину кулаком по лицу. В отношении дебошира возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Насильственные действия, причинившие физическую боль, совершённые из хулиганских побуждений").
 

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«Нападение пьяного 70-летнего пенсионера на фельдшера скорой помощи»

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
14:21
Непонятно из публикации, за что ударил ?
Наверно денег вымогала ?
"Этой публике", всегда не хватает.
"Она", постоянно ноет, скулит и жалуется на всех углах, что трудится не покладая рук и ног, за мизерную зарплату.......
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