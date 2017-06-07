Против калининградца, избившего женщину-фельдшера скорой, возбудили уголовное дело

В отношении калининградца, избившего фельдшера скорой медицинской помощи, возбуждено уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ходе доследственной проверки установлено, что 23 мая 2017 года в дневное время 70-летний житель города в состоянии алкогольного опьянения лежал возле административного здания Больницы скорой медицинской помощи на улице Невского в Калининграде.
"Посчитав, что пожилому мужчине плохо, посторонние граждане обратились в данное медицинское учреждение. Однако когда женщина-фельдшер попыталась оказать мужчине помощь, тот, недовольный её действиями, ударил медицинского работника кулаком в лицо. В связи с этим в отношении калининградца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 (побои) УК РФ", – говорится в сообщении.
Прокурор Ленинградского района пришёл к выводу, что при принятии процессуального решения нормы уголовно-процессуального законодательства нарушены не были.
Как сообщил Клопс.Ru и.о. главврача городской станции скорой помощи Александр Балаганский, в мае 2017 года пьяные калининградцы дважды напали на фельдшеров скорой помощи. Накануне инцидента, повлекшего возбуждение уголовного дела, произошёл другой случай. Около полуночи 22 мая нетрезвый пациент, которого на носилках доставили в отделение, сломал руку
оказывающей ему помощь женщине-медику.
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