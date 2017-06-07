+18 °C
днем
+11 °C
ночью
07 июня 2017 г. 21:23
74 996 пользователей
за 24 часа на сайте
57.1 +0.58
Курс ММВБ на 07 июня 2017, 21:00
64.31 +0.53
Курс ММВБ на 07 июня 2017, 21:00
15.2 +0.02
Курс ЦБ на 08 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Против калининградца, избившего женщину-фельдшера скорой, возбудили уголовное дело

18:22
  1087 0
Архив Клопс.Ru
В отношении калининградца, избившего фельдшера скорой медицинской помощи, возбуждено уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
 
В ходе доследственной проверки установлено, что 23 мая 2017 года в дневное время 70-летний житель города в состоянии алкогольного опьянения лежал возле административного здания Больницы скорой медицинской помощи на улице Невского в Калининграде.
 
"Посчитав, что пожилому мужчине плохо, посторонние граждане обратились в данное медицинское учреждение. Однако когда женщина-фельдшер попыталась оказать мужчине помощь, тот, недовольный её действиями, ударил медицинского работника кулаком в лицо. В связи с этим в отношении калининградца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 (побои) УК РФ", – говорится в сообщении.
 
Прокурор Ленинградского района пришёл к выводу, что при принятии процессуального решения нормы уголовно-процессуального законодательства нарушены не были.
 
Как сообщил Клопс.Ru и.о. главврача городской станции скорой помощи Александр Балаганский, в мае 2017 года пьяные калининградцы дважды напали на фельдшеров скорой помощи. Накануне инцидента, повлекшего возбуждение уголовного дела, произошёл другой случай. Около полуночи 22 мая нетрезвый пациент, которого на носилках доставили в отделение, сломал руку оказывающей ему помощь женщине-медику.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Калининграде из-за бумажной волокиты второй месяц не могут открыть парковку на площади Победы
17:09
  1025 1
В Калининграде из-за бумажной волокиты второй месяц не могут открыть парковку на площади Победы
Калининградцы смогут оформить ипотеку под 7% годовых
Фото горячей новости
14:39
  4536 0
Калининградец, задолжавший таможенникам миллион, лишился машины при выезде из страны
Фото горячей новости
13:44
  4151 3
В Московском районе Калининграда возведут жилой квартал из семи домов
Фото горячей новости
13:37
  4657 4
На ул. Киевской из-за лобового столкновения машин образовались пробки (фото)
Фото горячей новости
13:00
  4078 0

Лента новостей

Картинка
Барк "Крузенштерн" примет участие в международной регате больших парусных судов
21:02
  156 0
Картинка
Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях
20:11
  329 0
Картинка
ЛДПР внесла в Госдуму законопроекты о переходе на юлианский календарь и о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
19:53
  562 0
Картинка
"Экология — это дорого": в Калининграде состоялось официальное открытие очистных сооружений
19:20
  712 0  

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  4570 0
Фото автора
Дмитрий Ращинский
обыватель
Нефутбольная страна, нефутбольный город
  6187 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo