Против калининградца, избившего женщину-фельдшера скорой, возбудили уголовное дело

В отношении калининградца, избившего фельдшера скорой медицинской помощи, возбуждено уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе доследственной проверки установлено, что 23 мая 2017 года в дневное время 70-летний житель города в состоянии алкогольного опьянения лежал возле административного здания Больницы скорой медицинской помощи на улице Невского в Калининграде.

"Посчитав, что пожилому мужчине плохо, посторонние граждане обратились в данное медицинское учреждение. Однако когда женщина-фельдшер попыталась оказать мужчине помощь, тот, недовольный её действиями, ударил медицинского работника кулаком в лицо. В связи с этим в отношении калининградца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 (побои) УК РФ", – говорится в сообщении.

Прокурор Ленинградского района пришёл к выводу, что при принятии процессуального решения нормы уголовно-процессуального законодательства нарушены не были.