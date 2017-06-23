Упавшая в автобусе калининградка отсудила у перевозчика 70 тыс. рублей

В Калининграде местная жительница отсудила у перевозчика "Тотем" 70 000 рублей после того, как упала в одном из автобусов компании. Об этом сообщается на сайте областного суда.



Осенью 2016 года женщина зашла в маршрутный автобус на ул. Коммунистической и собиралась занять свободное место. В это время водитель резко стартовал с места, из-за чего она потеряла равновесие, упала на спину и ударилась головой. После этого на место вызвали медиков. В итоге пострадавшую положили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой на десять дней. После выздоровления женщина обратилась в суд за компенсацией морального вреда.



"В связи с тем, что установлен факт причинения истице телесных повреждений именно в результате указанного дорожно-транспортного происшествия, суд пришёл к выводу об обоснованности взыскания в её пользу также компенсации морального вреда с ответчика как с владельца источника повышенной опасности. Районный суд решил взыскать с ООО "Тотем" в пользу N. компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 10 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей", — говорится в сообщении инстанции.

