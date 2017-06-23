Калининградка, фиктивно поселившая у себя шестерых мигрантов из Средней Азии, пошла под суд
В Калининграде пошла под суд 49-летняя жительница, которая фиктивно поселила у себя шестерых граждан Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
С декабря 2016 года по апрель 2017 года женщина зарегистрировала у себя троих уроженцев Узбекистана, одного — Киргизии и двоих — Туркменистана. При этом она не планировала на самом деле предоставлять им жилплощадь. С момента постановки на учёт мужчины там так и не появились. Нарушительнице предъявили обвинение по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации").
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