Калининградец, недавно отсидевший срок, попался у стен колонии с гашишем и марихуаной

В Калининграде полиция задержала вблизи колонии строгого режима №13 местного жителя, хранившего при себе марихуану и гашиш. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по области.



35-летний мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Спустя некоторое время сотрудники ведомства получили информацию, что он планирует доставить в колонию наркотики. Данные передали полиции. 19 мая около полуночи мужчину поймали возле пос. Славяновка.



"При личном досмотре у него было обнаружено и изъято два свёртка с веществом растительного происхождения. Согласно проведённой экспертизе, изъятое является наркотическими средствами — гашишем массой 51,7 грамма и марихуаной массой 40,2 грамма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ", — говорится в сообщении.