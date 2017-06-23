На ул. Портовой Renault сбил пешехода на "зебре"
В четверг, 22 июня, в Калининграде на ул. Портовой Renault сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП случилось в 11:00. 37-летний местный житель переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчине оказали медицинскую помощь.
За сутки сотрудники ГИБДД выявили почти две с половиной тысячи нарушений ПДД. Из них: нарушения правил пешеходами — 64, нарушения правил проезда пешеходных переходов — 31.
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