На ул. Портовой Renault сбил пешехода на "зебре"

В четверг, 22 июня, в Калининграде на ул. Портовой Renault сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП случилось в 11:00. 37-летний местный житель переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчине оказали медицинскую помощь.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили почти две с половиной тысячи нарушений ПДД. Из них: нарушения правил пешеходами — 64, нарушения правил проезда пешеходных переходов — 31.