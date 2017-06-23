Ночью под Гвардейском сгорел жилой дом

В ночь на пятницу, 23 июня, в посёлке Первой Дальней Гвардейского городского округа сгорел жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 00:43. Пожар случился на улице Дорожной. Отмечается, что кирпичный жилой дом довоенной постройки полностью выгорел.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-14 и ПСЧ-32 в составе шести человек", — говорится в сообщении.

На место также прибыли две пожарные машины. Пострадавших нет, отметили в МЧС.