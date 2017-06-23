При пожаре в жилом доме в Правдинске пострадал один человек

В четверг вечером, 22 июня, в Правдинске на улице Большой Садовой в жилом доме вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:53. В результате пожара пострадал один человек, отметили в МЧС.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-21 и ПСЧ-26 в составе шести человек и двух единиц техники", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар случился в одноэтажном жилом кирпичном доме довоенной постройки. В помещении полностью выгорела кухня. Общая площадь поражения огнём составила 3х4 метра, отметили в МЧС.