В Калининграде на ул. Артиллерийской и Киевской в ДТП пострадали две пенсионерки

В четверг в Калининграде сбили двоих пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первая авария произошла на ул. Новикова в 11:00. Под колеса автомобиля Skoda попала пенсионерка. Она переходила дорогу не по пешеходному переходу. По информации источника, 90-летную женщину увезли в больницу с переломом плеча.

На перекрёстке ул. Шахматная и Артиллерийская пострадал 58-летняя пенсионерка. Она переходила дорогу по "Зебре", где её сбил Renault. В результате ДТП пенсионерку с травами увезли в больницу.