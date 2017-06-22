На перекрёстке улиц Черняховского и Иванникова на трамвайных путях столкнулись два BMW Х6 (фото)
Виктор Буздин / Клопс.Ru
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В четверг, 22 июня, на перекрёстке ул. Черняховского и ул. Иванникова столкнулись два BMW Х6. Об этом Клопс.Ru cообщил очевидец ДТП.
Один из внедорожников разворачивался в сторону площади Победы. В это время он столкнулся со вторым автомобилем. В результате ДТП оказались заблокированы трамвайные пути в обе стороны. На месте разбираются сотрудники ГИБДД. Никто из водителей не пострадал.
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