На перекрёстке улиц Черняховского и Иванникова на трамвайных путях столкнулись два BMW Х6 (фото)

В четверг, 22 июня, на перекрёстке ул. Черняховского и ул. Иванникова столкнулись два BMW Х6. Об этом Клопс.Ru cообщил очевидец ДТП.

Один из внедорожников разворачивался в сторону площади Победы. В это время он столкнулся со вторым автомобилем. В результате ДТП оказались заблокированы трамвайные пути в обе стороны. На месте разбираются сотрудники ГИБДД. Никто из водителей не пострадал.