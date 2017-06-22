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Главная Новости Происшествия

"Села на перила и спрыгнула вниз": очевидцы рассказали о ЧП с семилетней девочкой на ул. Трибуца

Автор: Ольга Запивалова
16:35
  2555 1
  • Дом, где живёт ребёнок
Дом, где живёт ребёнок
Клопс.Ru
Семилетняя девочка, упавшая с пятого этажа на улице Трибуца, за минуту до этого села на балконные перила и не реагировала на крики людей с улицы. Об этом Клопс.Ru рассказал калининградец, который стал случайным свидетелем ЧП. 

Ничего не успел сделать

В тот вечер Алексей привёз свою дочь на лечебную физкультуру в детскую поликлинику на ул. Трибуца. Мужчина ждал у входа в медучреждение, когда закончатся занятия. Примерно в 18:20 к нему подбежала пожилая женщина и сообщила, что в окне жилого дома, в котором находится поликлиника, стоит ребёнок. 
 
"Она показала на застеклённую лоджию на пятом этаже, у распахнутого окна стояла девочка, — рассказал Алексей. — Было понятно, что она стоит на стуле или табурете. Мы закричали, мол, отойди, но она будто не слышала — смотрела куда-то вдаль, задумавшись. Спустя минуту уселась на балконные перила и свесила ноги на улицу". 
 
Мужчина тут же позвонил в службу 112 и стал прокручивать возможные варианты спасения ребёнка. 
 
"Девочка очень крупная, поймать её самостоятельно я бы не смог, — признаётся Алексей. — Можно было бы позвать кого-то, попросить одеяло, но вокруг, как назло, никого не было... Все эти мысли пронеслись у меня в голове, но я ничего не успел сделать — девочка спрыгнула вниз..."

Очнулась и стала кричать

Алексей подбежал к ребёнку, набрал номер скорой. По его словам, девочка упала на бок, одежды на ней не было. Около 15 секунд она лежала без сознания, затем зашевелилась и начала громко кричать, пытаясь перевернуться на спину. Вокруг стали собираться люди, кто-то накинул на ребёнка куртку, затем выбежала сотрудница поликлиники и накрыла девочку одеялом. 
 
"Женщина велела не трогать и не поворачивать её, — продолжает Алексей. — Реанимация приехала минут через десять. Девочке начали оказывать первую помощь". 
 
По словам Алексея, примерно через пять минут после того, как девочка упала, с балкона выглянула женщина. Она молчала и не проявляла никаких эмоций. Прошло ещё 15 минут, и она появилась на улице, в этот момент девочка уже была в скорой. 
 
"Она была спокойна, будто не в себе, — говорит очевидец. — Зашла в машину скорой помощи, но медики попросили её выйти".

Жизнь ребёнка вне опасности

"По информации органов опеки, девочка из обычной семьи. Это ребёнок с особенностями развития. Мы всегда готовы сопровождать семьи, где растут такие дети. В Калининграде есть центр помощи "Надежда", куда родители могут приводить ребят на несколько часов в день, в центрах "Детство" и "Особый ребёнок" также можно получать помощь", — пояснила глава департамента семейной политики регионального минсоца Маргарита Гагина.
 
ЧП произошло 20 июня. Семилетняя девочка упала с балкона пятого этажа. В региональном СУ СК сообщили, что у пострадавшей диагностированы перелом руки и тазобедренного сустава. Сейчас жизнь девочки вне опасности. Проверка по данному инциденту продолжается, после её окончания будет принято процессуальное решение. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Maxyc Webber
Maxyc Webber #
17:00
девочка пыталась. походу и мама была не против. 
но жить заставят
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