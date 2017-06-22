Злоумышленника, объявленного в федеральный розыск, нашли, когда он жарил в Калининграде шашлык
В среду, 21 июня, сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области.
Жители дома по ул. Новикова позвонили в полицию и пожаловались на шумную компанию, которая жарила во дворе шашлык. Увидев сотрудников правоохранительных органов, один из них попытался сбежать, но его задержали сотрудники Росгвардии.
Мужчин увели в участок для установления личности. Оказалось, что один из задержанных находится в федеральном розыске с 2016 года за кражу.
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