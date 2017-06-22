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Главная Новости Происшествия

Злоумышленника, объявленного в федеральный розыск, нашли, когда он жарил в Калининграде шашлык

14:51
  2093 2
Архив Клопс.Ru
В среду, 21 июня, сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области. 
 
Жители дома по ул. Новикова позвонили в полицию и пожаловались на шумную компанию, которая жарила во дворе шашлык. Увидев сотрудников правоохранительных органов, один из них попытался сбежать, но его задержали сотрудники Росгвардии. 
 
Мужчин увели в участок для установления личности. Оказалось, что один из задержанных находится в федеральном розыске с 2016 года за кражу.
 

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2 комментария Правила комментирования

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romeo
eo rom #
15:24
Если он не местный, как он к нам проник через кордоны и границы?
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pps
Игорюндер #
16:23
Мало ли способов. Может поднырнул в Советске. А вообще умом не блещет, конечно, раз знал что ищут и наверняка во дворе полицией пугали что бы притихли. Но, видимо, беленькая перевесила.
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