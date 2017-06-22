Двоих калининградцев осудили за кражу памятника и надгробия
В Зеленоградске двоих местных жителей осудили за кражу с городского кладбища памятника и надгробия. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.
Инцидент произошёл весной 2017 года. Мужчины залезли на кладбище ночью. Украденные вещи они собирались сдать в пункт приёма металлолома. Сумма ущерба — 32 тыс. рублей.
Суд признал злоумышленников виновными по статье 158 УК РФ "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину". Одного мужчину приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второго осудили на полтора года колонии-поселении.
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