Двоих калининградцев осудили за кражу памятника и надгробия

В Зеленоградске двоих местных жителей осудили за кражу с городского кладбища памятника и надгробия. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.

Инцидент произошёл весной 2017 года. Мужчины залезли на кладбище ночью. Украденные вещи они собирались сдать в пункт приёма металлолома. Сумма ущерба — 32 тыс. рублей.

Суд признал злоумышленников виновными по статье 158 УК РФ "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину". Одного мужчину приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второго осудили на полтора года колонии-поселении.