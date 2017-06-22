На ул. Невского из-за ДТП с тремя автомобилями образовалась пробка

В четверг, 22 июня, в Калининграде на ул. Невского из-за столкновения трёх автомобилей образовалась пробка. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.

Авария произошла в районе БСМП из-за несоблюдения дистанции. В легковушку Skoda врезалось такси Renault, а в него — внедорожник.

В результате ДТП заблокирована одна из двух полос по направлению на выезд из города. Никто из водителей не пострадал.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" средняя скорость движения по ул. Невского около 15 км/ч.