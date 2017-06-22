На ул. Невского из-за ДТП с тремя автомобилями образовалась пробка
Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" / "ВКонтакте"
В четверг, 22 июня, в Калининграде на ул. Невского из-за столкновения трёх автомобилей образовалась пробка. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы происшествия.
Авария произошла в районе БСМП из-за несоблюдения дистанции. В легковушку Skoda врезалось такси Renault, а в него — внедорожник.
В результате ДТП заблокирована одна из двух полос по направлению на выезд из города. Никто из водителей не пострадал.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки" средняя скорость движения по ул. Невского около 15 км/ч.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.