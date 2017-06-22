Ночью в Гусеве загорелся микроавтобус Volkswagen

В среду, 21 июня, на переулке Сосновый в Гусеве загорелся автомобиль Volkswagen LT 35. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 23:47. В машине полностью выгорел салон и моторный отсек.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-13 в составе четырёх человек и одной единицы техники", — говорится в сообщении.

На место ЧС выехала одна пожарная машина. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в ведомстве.