Ночью на ул. Инженерной сгорел Mercedes (видео)

В ночь на четверг, 22 июня, в Калининграде на улице Инженерная в Московском районе сгорел автомобиль Mercedes А120. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:12. В результате пожара никто не пострадал, отметили в ведомстве.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-4 в составе пяти человек и одной единицы техники", — говорится в сообщении.