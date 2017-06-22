Ночью на ул. Инженерной сгорел Mercedes (видео)
В ночь на четверг, 22 июня, в Калининграде на улице Инженерная в Московском районе сгорел автомобиль Mercedes А120. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:12. В результате пожара никто не пострадал, отметили в ведомстве.
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-4 в составе пяти человек и одной единицы техники", — говорится в сообщении.
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