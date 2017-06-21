Очевидцы: на пр. Калинина образовались пробки из-за перегородившего дорогу автобуса (фото)
В среду, 21 июня, в Калининграде на пр. Калинина образовались пробки из-за перегородившего дорогу рейсового автобуса. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
Инцидент случился на пересечении проспекта Калинина и ул. Октябрьской, около 20:00. Свидетели предполагают, что автобус №40 попал в аварию.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение сильно затруднено на ул. Октябрьской. Затор тянется по Второму Эстакадному мосту. Скорость на данном участке дороги не превышает пяти километров в час. На карте стоит пометка "ДТП".
Скриншот "Яндекс.Пробки"
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