Очевидцы: на пр. Калинина образовались пробки из-за перегородившего дорогу автобуса (фото)

В среду, 21 июня, в Калининграде на пр. Калинина образовались пробки из-за перегородившего дорогу рейсового автобуса. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Инцидент случился на пересечении проспекта Калинина и ул. Октябрьской, около 20:00. Свидетели предполагают, что автобус №40 попал в аварию.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение сильно затруднено на ул. Октябрьской. Затор тянется по Второму Эстакадному мосту. Скорость на данном участке дороги не превышает пяти километров в час. На карте стоит пометка "ДТП".