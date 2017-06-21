Полиция Калининграда ищет мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионерки (фоторобот)

В Калининграде полиция ищет мужчину, которого подозревают в ограблении пенсионерки на ул. Макарова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.



В 9:20 во вторник, 20 июня, неизвестный напал пожилую женщину около дома №2 и похитил у неё сумку с деньгами.



Приметы подозреваемого: славянская внешность, на вид около 40–45 лет, худощавое телосложение, рост около 175–180 см. Был одет: куртка зелёно-болотного цвета, на голове кепка.



"Если вы располагаете информацией о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8 (4012) 554-506, 554-503, 554-502, 02 или 102", — говорится в сообщении ведомства.

Фоторобот подозреваемого