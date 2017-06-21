На выходных житель Славского района убил приятеля, уснувшего рядом с его пьяной женой

В воскресенье, 18 июня, 60-летний житель посёлка Гастеллово Славского района убил своего приятеля, который заснул рядом с его пьяной женой. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.



По версии следствия, подозреваемый с вечера воскресенья распивал спиртное дома вместе со своими родственниками, друзьями и женой. Среди гостей в квартире мужчины находился его 31-летний приятель. Изрядно выпив, хозяин лёг спать, а когда проснулся, то увидел спящих в комнате супругу и приятеля. При этом оба они были одеты.



"На почве ревности подозреваемый кухонным ножом нанёс один удар в область груди потерпевшему, причинив ему смертельное ранение, от которого мужчина скончался в лечебном учреждении, несмотря на оказанную медицинскую помощь. В ходе неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых следователями СК России совместно с сотрудниками органов внутренних дел, установлена причастность к убийству 60-летнего знакомого убитого. Мужчина задержан, допрошен в качестве подозреваемого", — говорится в сообщении СУ СК.



Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В ведомстве будут ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.