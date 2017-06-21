Житель Гурьевска, опубликовавший интимные фото бывшей, стал фигурантом уголовного дела
В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Гурьевска, который опубликовал интимные фотографии бывшей девушки. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.
Речь идёт о ст. 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). В ноябре прошлого года мужчина разместил в соцсетях личные фотографии экс-подруги, которые были у него на телефоне. 27-летняя жительница одного из местных посёлков обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
"Своими действиями подозреваемый нарушил конституционное право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, предусмотренное статьёй 23 Конституции Российской Федерации. Предположительно, мотивом совершения указанного преступления послужила неприязнь мужчины к потерпевшей, с которой он ранее находился в близких отношениях, но впоследствии расстался", — сообщается в ведомстве.
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