Житель Гурьевска, опубликовавший интимные фото бывшей, стал фигурантом уголовного дела

В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Гурьевска, который опубликовал интимные фотографии бывшей девушки. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.



Речь идёт о ст. 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). В ноябре прошлого года мужчина разместил в соцсетях личные фотографии экс-подруги, которые были у него на телефоне. 27-летняя жительница одного из местных посёлков обратилась с заявлением в правоохранительные органы.



"Своими действиями подозреваемый нарушил конституционное право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, предусмотренное статьёй 23 Конституции Российской Федерации. Предположительно, мотивом совершения указанного преступления послужила неприязнь мужчины к потерпевшей, с которой он ранее находился в близких отношениях, но впоследствии расстался", — сообщается в ведомстве.

