Mitsubishi врезался в дерево в Полесском районе, пострадали трое
Во вторник, 20 июня, в посёлке Речки Полесского района Mitsubishi врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.
Авария произошла в 21:50. По предварительным данным, водитель выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. После этого машина врезалась в дерево. В результате ДТП автомобилист, а также 56-летний и 38-летний пассажиры получили травмы.
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