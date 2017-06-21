Mitsubishi врезался в дерево в Полесском районе, пострадали трое

Во вторник, 20 июня, в посёлке Речки Полесского района Mitsubishi врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.



Авария произошла в 21:50. По предварительным данным, водитель выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. После этого машина врезалась в дерево. В результате ДТП автомобилист, а также 56-летний и 38-летний пассажиры получили травмы.