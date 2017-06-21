Во вторник в подъезде жилого дома в Янтарном вспыхнул пожар

Во вторник, 20 июня, на улице Советской в Янтарном городском округе в подъезде пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:00. Как сообщили в ведомстве, на первом этаже панельного дома загорелась детская коляска. Сообщается, что подъезд оказался частично закопчён.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-33 в составе трёх человек", — говорится в сообщении.

На место ЧС прибыла одна пожарная машина. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в МЧС.