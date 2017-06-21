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Главная Новости Происшествия

В Бельгии военные застрелили мужчину, устроившего теракт на вокзале

06:56
  1319 0
Кадр видеозаписи Reuters
Во вторник, 20 июня, в Бельгии военные застрелили мужчину, устроившего взрыв малой мощности на Центральном вокзале Брюсселя. Инцидент рассматривается как теракт, передаёт "РИА Новости"
 
Сообщается, что мужчина привёл в действие некое взрывное устройство у касс Центрального вокзала Брюсселя в тот момент, когда на него обратил внимание военный патруль. Это произошло около 22:00 по московскому времени. Очевидцы рассказали СМИ, что при этом исполнитель теракта выкрикивал лозунги радикальных исламистов. Непосредственно перед взрывом он произнёс "Аллах Акбар!". Официального подтверждения данной информации пока нет. 
 
Стражам правопорядка удалось нейтрализовать злоумышленника — мужчина был тяжело ранен. Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила, что рассматривает данный инцидент как теракт. Позже в ведомстве подтвердили, что ранение оказалось смертельным, мужчина скончался в больнице. Пока данных о личности исполнителя теракта нет, пишут СМИ.
 
Во время взрыва никто не пострадал. В качестве меры предосторожности полицейские экстренно эвакуировали людей с центральной площади Брюсселя. Вокзал оцепили, движение метро и наземного транспорта в этом районе сейчас приостановлено, передаёт информагентство. 
 
Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон и премьер-министр страны Шарль Мишель сообщили, что следят за ситуацией с помощью Кризисного центра при правительстве государства. Сообщается, что в среду утром пройдёт заседание Национального совета безопасности Бельгии.
 
Ранее Клопс.Ru передавал, что 22 марта 2016 года в Брюсселе прогремели два взрыва. Третий взрыв произошёл чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". Погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Позже СМИ писали, что в аэропорту Брюсселя полиция нашла три неиспользованных пояса террористов-смертников. Запрещённая в России группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за серию терактов. В стране был объявлен трёхдневный траур, люди собирались на центральной брюссельской площади Гран-Плас. Полицейским удалось задержать троих граждан Белоруссии, подозреваемых в совершении взрывов. Однако позже СМИ написали, что в итоге предполагаемыми террористами оказались два брата – Халид и Брахим Эль-Бакрауи, которые проживали в Брюсселе. Ранее мужчины находились в розыске по подозрению в причастности к преступной группировке.

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