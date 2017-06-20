В Литве внедорожник НАТО протаранил легковой автомобиль
Во вторник, 20 июня, в Литве внедорожник НАТО протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает lrytas.lt
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Авария произошла в городе Мариямполь. Hummer, перевозивший американских солдат, столкнулся с Volkswagen Passat. В легковом автомобиле находились четверо девушек. Трём из них потребовалась медицинская помощь.
Hummer ехал по второстепенной дороге с большой скоростью. Водитель был трезв. Военные оказали пострадавшим первую помощь.
В апреле в Польше автоцистерна американских военных врезалась
в учебный автомобиль. В феврале в Литве Volkswagen с военнослужащими США попал в аварию
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