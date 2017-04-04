В Польше автоцистерна американских военных врезалась в легковушку
В Польше произошло ДТП с участием американских военных
Фото из архива Клопс.Ru
В понедельник, 3 апреля, в польском городе Торунь произошло очередное ДТП с участием американских солдат. Об этом сообщили в Польском культурном центре в Калининграде.
Водитель автоцистерны не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой учебный автомобиль. По всей вероятности, причиной аварии стала его невнимательность.
Сейчас обстоятельствами происшествия занимается военная полиция. В результате столкновении никто не пострадал.
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