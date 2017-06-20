Калининградец убил гражданского мужа бывшей жены, с которым жил в одной квартире
В Черняховске осудили мужчину, убившего гражданского мужа бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчина жил в одной квартире с бывшей женой, её гражданским мужем и сыном. В октябре 2016 года он из ревности избил соперника, а потом взял нож и зарезал его. После этого подсудимый выбросил его на крыльцо. Прохожие вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.
Суд признал жителя Черняховска виновным по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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