Калининградец убил гражданского мужа бывшей жены, с которым жил в одной квартире

В Черняховске осудили мужчину, убившего гражданского мужа бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина жил в одной квартире с бывшей женой, её гражданским мужем и сыном. В октябре 2016 года он из ревности избил соперника, а потом взял нож и зарезал его. После этого подсудимый выбросил его на крыльцо. Прохожие вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.

Суд признал жителя Черняховска виновным по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.