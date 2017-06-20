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В Нестеровском районе осудили четверых мужчин за групповое изнасилование

16:02
  1931 0
Архив Клопс.Ru
В Нестеровском районе осудили четверых мужчин за групповое изнасилование 26-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
В январе 2016 года мужчины выпивали в квартире у одного из них. Во время застолья они решили позвать к себе соседку. Злоумышленники зашли к ней в квартиру и стали требовать составить им компанию. Женщина отказала, после чего они ударили её и изнасиловали. Мужчинам помешал гражданский муж потерпевшей, который вернулся домой. Преступники стали избивать его. В этот момент женщина выпрыгнула с балкона второго этажа.
 
"В суде мужчины свою вину не признали. Вместе с тем стороной обвинения была представлена достаточная доказательная база их виновности, позволившая суду признать их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 ("Изнасилование") и ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ", — пояснили в ведомстве.
 
Двоих мужчин приговорили к пяти годам лишения свободы, ещё одного — к шести, четвёртого осудили на шесть с половиной лет. Отбывать наказания все будут в исправительной колонии строгого режима.
 
 
 

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