В Калининграде полицейские задержали взломщиков офисов и гаражей (видео)

В Калининграде полицейские задержали местных жителей, подозреваемых в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Молодые люди работали ночью. Они взламывали замки и залезали в офисные помещения, пункты приёма металла и гаражи. После кражи мужчины уезжали на автомобиле. Украденные вещи они сбывали, а деньги тратили. Одну из краж двое из задержанных совершили в начале июня на ул. Карла Маркса. Из пункта приёма металлолома они украли сейф с инструментами.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого вместе с тремя подельниками.

"Реализовав сложный комплекс оперативных мероприятий, полицейские собрали доказательства причастности задержанных к 23 эпизодам преступной деятельности", — пояснили в пресс-службе.

Одного из мужчин, 20-летнего местного жителя, по решению суда поместили в следственный изолятор на два месяца.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение, группой лиц по предварительному сговору"). Им грозит до пяти лет лишения свободы.