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В Калининграде полицейские задержали взломщиков офисов и гаражей (видео)

15:13
  1579 0
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
5 фото
В Калининграде полицейские задержали местных жителей, подозреваемых в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
 
Молодые люди работали ночью. Они взламывали замки и залезали в офисные помещения, пункты приёма металла и гаражи. После кражи мужчины уезжали на автомобиле. Украденные вещи они сбывали, а деньги тратили. Одну из краж двое из задержанных совершили в начале июня на ул. Карла Маркса. Из пункта приёма металлолома они украли сейф с инструментами.
 
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого вместе с тремя подельниками.
 
"Реализовав сложный комплекс оперативных мероприятий, полицейские собрали доказательства причастности задержанных к 23 эпизодам преступной деятельности", — пояснили в пресс-службе.
 
Одного из мужчин, 20-летнего местного жителя, по решению суда поместили в следственный изолятор на два месяца.
 
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение, группой лиц по предварительному сговору"). Им грозит до пяти лет лишения свободы.
 

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