Полиция разыскивает калининградца за повторное вождение в пьяном виде (фото)
на фото подозреваемый Денис Гончаров
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В Калининграде полицейские разыскивают Дениса Гончарова за повторное вождение автомобиля в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
26-летний мужчина скрывается от дознания. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Гончарову грозит до двух лет лишения свободы.
Его приметы: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Гончарова, полиция просит обращаться по телефонам: 8(4012) 552-473, 8-911-487-64-88 или 02. Конфиденциальность гарантируется.
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