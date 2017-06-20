Полиция разыскивает калининградца за повторное вождение в пьяном виде (фото)

В Калининграде полицейские разыскивают Дениса Гончарова за повторное вождение автомобиля в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

26-летний мужчина скрывается от дознания. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Гончарову грозит до двух лет лишения свободы.

Его приметы: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Гончарова, полиция просит обращаться по телефонам: 8(4012) 552-473, 8-911-487-64-88 или 02. Конфиденциальность гарантируется.