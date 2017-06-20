В Калининграде пенсионерка выехала на встречку и устроила аварию

В понедельник, 19 июня, 61-летняя автомобилистка устроила ДТП на ул. Транспортной в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.



Авария произошла в 6:30. Пенсионерка за рулём Hyundai выехала на полосу встречного движения и врезалась в Volkswagen. В результате пожилая женщина пострадала.